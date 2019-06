Feste : Kieler Woche endet mit großem Feuerwerk

von dpa

30. Juni 2019, 02:44 Uhr

Die 125. Kieler Woche geht heute zu Ende. Zum Abschluss gibt es am späten Abend ein großer Feuerwerk über der Förde. Die Großveranstaltung hat seit dem Freitag vergangener Woche bei ungewöhnlich konstant schönem Wetter wahrscheinlich mehr als drei Millionen Besucher angezogen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz für das größte Sommerfest im Norden Europas und das weltgrößten Segelereignis eine Bilanz ziehen. Auf dem Programm standen rund 2000 einzelne Veranstaltungen, darunter zahlreiche Konzerte.