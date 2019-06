Feste : Kieler Wissenschafts- und Innovationspreis verliehen

Am Abschlusstag der 125. Kieler Woche hat die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zwei hoch dotierte Preise überreicht. Den Wissenschaftspreis 2019 nahm am Sonntag die Archäologin Annette Haug von der Kieler Universität entgegen. Den Innovationspreis überbrachten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (beide SPD) am Vormittag dem Materialwissenschaftler Mohammed Es-Souni von der Fachhochschule Kiel. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert.

von dpa

30. Juni 2019, 12:54 Uhr

Haug lehrt klassische Archäologie. Ihre Dissertation widmete sie dem spätantiken Stadtleben in Norditalien, ihre Habilitation Körper- und Rollenbildern in Athen vor 10 000 Jahren. Zu den Forschungsergebnissen des gebürtigen Marokkaners Es-Souni gehören Klebstoffe, mit denen Kunststoffe extrem stark an Metallen haften und Antifouling-Beschichtungen für Schiffe, auf denen keine Bakterien mehr wachsen und die dabei keine Schadstoffe abgeben.

Die 125. Kieler Woche geht am Sonntag zu Ende. Zum Abschluss gibt es am späten Abend ein großer Feuerwerk über der Förde.