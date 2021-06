Bundesregierung : Kieler Werft TKMS baut unbemanntes Service-U-Boot

Mit 13 Millionen Euro fördert der Bund den Bau eines unbemannten U-Boots in Kiel. „Mum“ soll künftig im Offshore-Bereich oder bei der Erkundung schwer zugänglicher Seegebiete zum Einsatz kommen.

Kiel | Die Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems baut ein autonomes Service-U-Boot für den Einsatz bei Offshore-Windparks oder die Erkundung schwer zugänglicher Seegebiete. Am Dienstag übergab der maritime Koordinator der Bundesregierung, Nobert Brackmann, in Kiel mehrere Förderbescheide an die Werft sowie an Forschungsinstitute und Hochschulen in Höhe vo...

