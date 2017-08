Fußball : Kieler «Störche» wollen in 2. Pokal-Runde

Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat die 2. Runde im DFB-Pokal im Visier. Die «Störche» treffen heute unter Flutlicht in der ersten Runde auf den Liga-Rivalen Eintracht Braunschweig. Favorisiert sind die Niedersachsen, die in der Vorsaison als Tabellendritte erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatten.