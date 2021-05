Landtag : Kieler Landtag sendet deutliches Signal gegen Antisemitismus

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat ein klares Signal gegen Antisemitismus gesendet.

Kiel | „Wir stehen an der Seite Israels“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahen Osten. „Das Existenzrecht Israels und die Sicherheit Isreals sind deutsche Staatsräson.“ Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sagte, Raketenangriffe gegen Israel seien nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.