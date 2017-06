Regierung : Kieler Koalitionsverhandlungen gehen in großer Runde weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Nach intensiven Beratungen in Arbeitsgruppen setzen CDU, Grüne und FDP heute in Kiel in großer Runde ihre Koalitionsverhandlungen fort. Dabei geht es um Wirtschaft und Verkehr. Hier gelang es bereits den Fachleuten, alle entscheidenden Fragen zu klären. Die Grünen sind zwar nach wie vor gegen große Verkehrsvorhaben wie Fehmarnbelt-Tunnel und A20. Sie haben aber politisch akzeptiert, dass sie diese Projekte nicht verhindern können. Der wahrscheinliche neue Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU will mit einer sogenannten Jamaika-Koalition Ökonomie und Ökologie möglichst gut miteinander verbinden. Die drei Parteien wollen die Koalitionsverhandlungen am nächsten Dienstag abschließen.

