Regierung : Kieler «Jamaika»-Partner segnen Koalitionsvertrag ab

Die Verhandlungsgruppen von CDU, Grünen und FDP billigen heute in Kiel formal den vereinbarten Koalitionsvertrag. Nach der Paraphierung stellen die Verhandlungsführer Daniel Günther, Monika Heinold und Heiner Garg den Vertrag vor, der offiziell am 27. Juni unterzeichnet werden soll. Am Tag darauf ist die Wahl Günthers zum Regierungschef geplant. Er verkündet heute auch die Namen der vorgesehenen Minister. Mit Karin Prien, Hans-Joachim Grote und Sabine Sütterlin-Waack wird die CDU die Minister für Bildung, Inneres und Justiz stellen. Die Grünen Robert Habeck und Monika Heinold bleiben zuständig für Umwelt und Finanzen. Die FDP-Politiker Heiner Garg und Bernd Buchholz werden Minister für Soziales und Wirtschaft.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 02:46 Uhr