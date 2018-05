Extremismus : Kieler Innenministerium verteidigt Reichsbürger-Erlass

Schleswig-Holsteins Innenministerium hat Kritik von Datenschützern am sogenannten Reichsbürger-Erlass zurückgewiesen. Dem Ministerium seien keine datenschutzrechtlichen Bedenken gegen das Verfahren bekannt, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. «Insbesondere wird durch eine Einzelfallprüfung durch den Verfassungsschutz sichergestellt, dass keine «unbescholtenen Bürger» dort gespeichert und nur tatsächliche Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung erfasst werden.»

von dpa

02. Mai 2018, 19:58 Uhr

Zuvor hatte Schleswig-Holsteins oberste Datenschützerin Marit Hansen in den «Kieler Nachrichten» Nachbesserungen gefordert. «Der Reichsbürger-Erlass zeigt eine fragwürdige Unschärfe, was die Kriterien betrifft, wann jemand gemeldet und gespeichert werden soll.» Aus der Dienstanweisung werde nicht klar, ob Betroffene über die Meldung ihrer persönlichen Daten ans Ministerium oder an die Polizei informiert werden.

Per Erlass hatte die Landesregierung im August 2017 den Umgang mit Reichsbürgern verschärft. Diese dürfen keine Waffen mehr besitzen. Anhänger der «Reichsbürgerbewegung» seien waffenrechtlich als unzuverlässig einzustufen, hatte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) damals zur Begründung gesagt. Die Waffenbehörden sowie die Melde-, Pass- und Personalausweis-Behörde sollen Erkenntnisse, die einen ausreichenden Verdacht einer Zugehörigkeit zur Reichsbürgerbewegung begründen, an das Ministerium weitergeben.

Nach Angaben des Innenministeriums werden der Reichsbürger-Bewegung in Schleswig-Holstein 252 Personen zugerechnet. Bei 61 weiteren werde eine Zugehörigkeit geprüft.