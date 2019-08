American Football : Kieler Hurricanes unterliegen Hildesheim Invaders erneut

Die Kiel Baltic Hurricanes müssen in der Gruppe Nord der German Football League weiter auf ihren dritten Saisonsieg warten. Am Samstag unterlagen die Norddeutschen den Hildesheim Invaders vor 1621 Zuschauern im Kilia-Stadion mit 7:21 (0:0/0:7/7:7/0:7) und mussten sich den Niedersachsen damit zum zweiten Mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

von dpa

11. August 2019, 09:53 Uhr

«Es war die erwartet hart umkämpfte Fortsetzung des Spiels vor zwei Wochen», betonte Hurricanes Cheftrainer Timo Zorn nach dem Spiel und lobte sein Team: «Die Defense hat das ganze Spiel einen unglaublichen Job gemacht und Hildesheim immer wieder vor schwierige Situationen gestellt.»

Entscheidend sei die Interception zum zweiten Touchdown der Invaders direkt nach der Halbzeit gewesen, ergänzte der Coach: «Das hat Hildesheim Momentum gegeben und wir haben etwas gebraucht, um uns dann wieder zu finden. Aber die Jungs haben gekämpft und alles gegeben, darauf müssen wir aufbauen und uns auf Dresden vorbereiten.»