American Football : Kieler Hurricanes feiern zweiten Saisonsieg

von dpa

30. Juni 2019, 10:06 Uhr

Die Kiel Baltic Hurricanes haben in der Gruppe Nord der German Football-League ihren zweiten Sieg verbucht. Bei den Düsseldorf Panthern gelang den Norddeutschen am Samstag ein 20:10 (0:3,13:7,7:0,0:0)-Erfolg. Markell Castle, Jake Purichia und Aaron Bruning erzielten je einen Touchdown für die Kieler, Benedikt Englmann traf zweimal zu einem Extra-Punkt. Aufgrund der Niederlage der Potsdam Royals bei den Dresden Monarchs (13:33) gehen die Kieler auf Tabellenplatz sechs in die Sommerpause.