Handball : Kieler Handballer siegen 33:24 beim Duvnjak-Comeback

Die Handballer des THW Kiel haben den neunten Sieg in der Bundesliga gefeiert. Am Samstag bezwang der deutsche Rekordmeister den Aufsteiger TV Hüttenberg mit 33:24 (17:13). Noch wichtiger als der Erfolg über den Tabellenletzten war für die Kieler aber die Rückkehr von Domagoj Duvnjak, der gut acht Monate nach seiner Knieoperation sein Comeback feierte. Der kroatische Spielmacher erzielte in seinen rund 20 Einsatzminuten drei Treffer. Erfolgreicher war der neunfache THW-Torschütze Miha Zarabec. Für Hüttenberg warf Daniel Wernig fünf Tore.