Fußball : Kiel will Wiedergutmachung im Verfolger-Duell mit Regensburg

Holstein Kiel kämpft heute um den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Drei Tage nach dem 2:2 beim 1. FC Heidenheim wollen die fünftplatzierten Kieler im Verfolger-Duell mit dem Tabellenachten Jahn Regensburg den fünften Heimsieg der Saison einfahren und dem Führungsquartett auf den Fersen bleiben. «Wir haben trotz deutlich mehr Ballbesitz in Heidenheim nur 2:2 gespielt. Das wollen wir so schnell wie möglich gut machen und am Sonntag gewinnen», betonte Trainer Tim Walter.

von dpa

03. Februar 2019, 02:33 Uhr

Stefan Thesker wird den gesperrten Hauke Wahl ersetzen und in der Innenverteidigung neben Dominik Schmidt spielen, der wieder fit ist. Wegen einer Prellung am Zeh kann der Südkoreaner Jae-Sung Lee voraussichtlich nicht spielen.