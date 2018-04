Tourismus : Kiel will Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom versorgen

Die Kreuzfahrtschifffahrt nach Schleswig-Holstein soll umweltfreundlicher werden. Dazu wollen Spitzenvertreter des Landes, der Landeshauptstadt Kiel, des Kieler Seehafens und der Reederei Aida Cruises heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Zu den Teilnehmern gehören Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Auch Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sind dabei.

26. April 2018, 17:51 Uhr

Durch einen Landstrom-Anschluss im Kieler Hafen soll die Kreuzfahrtschifffahrt nach Schleswig-Holstein umweltfreundlicher werden. Spitzenvertreter von Land, Stadt, Hafen und der Reederei Aida Cruises unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung. «Für die Akzeptanz der Kreuzfahrtschiffe in Kiel ist es wichtig, dass sich auch andere Reedereien noch stärker den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit widmen», sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Kosten für die Landstromanlage betragen neun bis zehn Millionen Euro. Die Landesregierung will das Projekt fördern. Bereits im kommenden Jahr sollen Aida-Schiffe während der Liegezeiten im Kieler Hafen von Land aus mit Strom versorgt werden.