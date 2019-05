Handball : Kiel will im 99. Nordderby Flensburg vom Titelkurs abbringen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel will Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt die zweite Saisonniederlage zufügen und sich die Chance auf den deutschen Meistertitel erhalten. Die Kieler erwarten heute den Titelverteidiger in der ausverkauften Sparkassen-Arena. Mit einem Sieg kann der THW nach Pluspunkten zu den Flensburgern aufschließen. Allerdings hat die SG ein Spiel weniger auf dem Konto und bleibt selbst bei einer Niederlage an der Tabellenspitze.

von dpa

12. Mai 2019, 02:24 Uhr

«Wir wollen alles geben, um Flensburg zu schlagen und ihnen zwei weitere Minuspunkte zu bescheren», sagte THW-Trainer Alfred Gislason. Bisher haben die Flensburger nur gegen den SC Magdeburg verloren. Die Kieler mussten im Saisonverlauf schon drei Niederlagen einstecken.

Die beiden Rivalen bestreiten ihr 99. Derby. 58 Mal hat der THW Kiel gewonnen, 35 Mal die SG Flensburg-Handewitt. Fünf Spiele endeten mit einem Remis. «Wir sind davon überzeugt, dass wir in Kiel etwas bewegen können», meinte Flensburgs linker Rückraumspieler Rasmus Lauge. Sollte seine Mannschaft gewinnen, ist ihr in den verbleibenden vier Spielen der dritte deutsche Meistertitel kaum noch zu nehmen.