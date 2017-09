Handball : Kiel und Flensburg-Handewitt vor doppelter Auswärtshürde

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 17:03 Uhr

Damals traf der THW am sechsten Spieltag ebenfalls auf Wetzlar - und verlor mit 28:33. Ohne Sieg und mit vier Niederlagen standen die Kieler danach als Tabellenletzter da. «Es ist es nicht schön, wenn man mit zwei Niederlagen in die Saison startet. Wir wollten die ersten fünf Spiele gewinnen. Das haben wir nicht geschafft», sagte Rückraumspieler Christian Zeitz.

Die Kieler haben drei Tage nach dem Gastspiel in Wetzlar eine schwere Auswärtspartie in der Champions League bei Kielce vor sich. «Das werden Hammeraufgaben», meinte Zeitz und spekulierte: «Dieses Jahr wird es eine ganz interessante Saison für alle Mannschaften. Jeder kann jeden schlagen.»

Die SG Flensburg-Handewitt hat ein ähnlich hartes Programm vor sich. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) muss sie beim Tabellenzweiten MT Melsungen antreten. Am Sonntag folgt in der Königsklasse das Spiel bei Telekom Veszprem. Trainer der Ungarn ist der frühere SG-Coach Ljubomir Vranjes. Die Flensburger haben in der Bundesliga auch schon zweimal verloren, gewannen aber in der Champions League.

Internetseite THW Kiel

Handball-Bundesliga