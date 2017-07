Geschichte : Kiel richtet Tag der deutschen Einheit 2019 aus

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel wird 2019 Gastgeber der zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit sein. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag an. Im laufenden Jahr wird der Tag der Einheit am 3. Oktober in Mainz gefeiert und im nächsten in Berlin.