Fußball : Kiel ohne verletzten Komenda im Pokalspiel gegen Darmstadt

Holstein Kiel muss im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 auf Marco Komenda verzichten.

Kiel | Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hat sich im Punktspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Braunschweig (3:1) einen Anriss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen, berichtete Trainer Ole Werner am Montag. Komenda wurde in der Partie i...

