Fußball : Kiel muss auf Abwehrspieler van den Bergh verzichten

Bittere Nachricht für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Abwehrspieler Johannes van den Bergh hat sich in der Partie beim SC Paderborn (1:1) am Mittwochabend einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen und fällt vorerst aus.

Kiel | Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Zudem erlitt Offensivspieler Joshua Mees eine Muskelzerrung im hinteren Oberschenkel. Ob auch er am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nicht zur Verfügung steht, ist offen. Zudem fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.