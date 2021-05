Fußball : Kiel kämpft um Bundesliga-Aufstieg: „Wollen das Ding reißen“

Im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg muss Holstein Kiel die letzten Kraftreserven mobilisieren.

Kiel | Die Zweitliga-Fußballer wollen heute (18.30 Uhr/DAZN) im Relegationshinspiel beim 1. FC Köln eine gute Ausgangsposition für den erstmaligen Aufstieg eines schleswig-holsteinischen Teams in die Bundesliga erreichen. „Das ist eine schwere Aufgabe, aber wir gehen sie an. Wir sind nicht zum ersten Mal in dieser Saison in der Rolle des Außenseiters und wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.