Kiel (dpa/lno) - Stürmer René Guder wechselt von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die Regionalliga zum SC Weiche Flensburg. Der Vertrag mit dem 22-Jährigen in Kiel wurde aufgelöst. Guder habe um den Wechsel gebeten, teilte der Zweitligist mit. Bereits in der vergangenen Saison war der Spieler an den Flensburger Club verliehen gewesen.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:56 Uhr