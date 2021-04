Handball : Kiel bleibt nach 32:26 in Melsungen im Titelrennen

Titelverteidiger THW Kiel hat den 21.

Kiel | Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Der Tabellenzweite setzte sich am Donnerstag mit 32:26 (15:12) bei der MT Melsungen durch und bleibt mit einem Punkt Rückstand weiterhin in Schlagdistanz zu Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. Beste Werfer des Abends waren Niclas Ekberg mit neun Treffern für die „Zebras“ sowie Kai Häfner, der sieben To...

