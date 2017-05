American Football : Kiel Baltic Hurricanes weiter ungeschlagen: Sieg in Köln

Die Kiel Baltic Hurricanes bleiben in der Nordgruppe der German Football League ungeschlagen. Am Sonntag setzten sich die Kieler mit 65:41 (39:27) bei den Cologne Crocodiles in Köln durch. Für die Mannschaft von Headcoach Marcus Herford war es der dritte Sieg im dritten Spiel.