Fußball : Khedira wieder im Hertha-Teamtraining

Ex-Weltmeister Sami Khedira konnte zum Start der Derby-Vorbereitung wieder mit der Mannschaft von Hertha BSC trainieren.

Berlin | Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich Ende Februar im vierten Spiel nach seinem Wechsel nach Berlin zurück in die Fußball-Bundesliga einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und seitdem gefehlt. „Es sieht ordentlich aus“, erklärte Hertha- Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit am Dienstag. Allerdings müsse man noch abwarten, um über Pla...

