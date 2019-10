Musik : Kerstin Ott veröffentlicht ihr drittes Studio-Album

Drei Jahre nach ihrem musikalischen Durchbruch mit dem Lied «Die immer lacht» veröffentlicht Sängerin Kerstin Ott aus Heide (Kreis Dithmarschen) nun ein neues Studio-Album. Nach «Herzbewohner» und «Mut zur Katastrophe» erscheint ihr drittes Album mit dem Titel «Ich muss Dir was sagen» nach Angaben von Universal Music am 1. November.

Avatar_shz von dpa

29. Oktober 2019, 17:12 Uhr

Kerstin Ott gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Ihre lebensnahen Lyrics begleitet die Gewinnerin des deutschen Musikautorenpreises auf der Akustikgitarre. Die Lieder sind ein Mix aus modernem Dance-Pop und deutschsprachigem Schlager.

Ihre Debüt-Single «Die immer lacht» avancierte in einer gemeinsamen Version mit dem Produzentenduo Stereoact zum Megahit. Der Song erhielt unter anderem den Diamant-Award in Deutschland sowie Gold in Österreich. Das entsprechende Youtube-Video zählte bislang mehr als 168 Millionen Aufrufe.