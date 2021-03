Freizeit : Kerstan eröffnet neues Angelzentrum direkt an Elbe und Bille

Hamburgs Angler haben einen neuen Anlaufpunkt. 300 Quadratmeter umfasst das neue Angelzentrum direkt an Elbe und Bille. Hauptattraktion ist ein Aquarium mit Elbfischen.

Hamburg | Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat am Dienstag im Stadtteil Rothenburgsort einen neuen Anlaufpunkt für Hamburgs Angler eröffnet. Direkt an Elbe und Bille liegt das Angelzentrum, das nun sowohl Anglern als auch interessierten Besuchern offensteht. „Wir reagieren damit auf ein kontinuierlich steigendes Interesse am Angeln. Denn wie sich zeigt, gewin...

