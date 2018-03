Tennis : Kerber im Eiltempo ins Viertelfinale: «Einfach glücklich»

Die Kielerin Angelique Kerber trumpft beim Masters-Event in Indian Wells weiter groß auf. Gegen die Französin Caroline Garcia siegte die deutsche Nummer eins in nur etwas mehr als einer Stunde.

von dpa

14. März 2018, 11:05 Uhr

Die Kielerin Angelique Kerber hat beim topbesetzten Turnier in Indian Wells im Eiltempo das Viertelfinale erreicht und ihre starke Form in diesem Jahr eindrucksvoll bestätigt. Die frühere Nummer eins der Tennis-Welt aus Schleswig-Holstein deklassierte beim Masters-Event in der kalifornischen Wüste am Dienstag (Ortszeit) die an Nummer sieben gesetzte Französin Caroline Garcia in nur 63 Minuten mit 6:1, 6:1.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft die Weltranglisten- Zehnte nun am Donnerstag auf Darja Kassatkina. Die Russin setzte sich etwas überraschend 6:4, 7:5 gegen die dänische Weltranglisten-Zweite Caroline Wozniacki durch. «Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie ich gespielt habe», sagte Kerber nach ihrer eindrucksvollen Vorstellung. «Ich habe den Ball vom ersten Punkt an gut gespürt und bin einfach fokussiert geblieben.»

Die Norddeutsche nahm der Französin in beiden Sätzen schnell den Aufschlag ab und behielt auch in kritischen Situationen bei eigenem Service die Ruhe. «Ich habe gut returniert und gut aufgeschlagen. Ich denke, das war heute der Schlüssel», sagte die 30-Jährige.

Obwohl die Partie auf dem Centre Court nur etwas mehr als eine Stunde dauerte, war die Kielerin froh, erst am Donnerstag wieder ran zu müssen. Da ihre Auftaktpartie gegen die Russin Jekaterina Makarowa wegen einer Regenunterbrechung über zwei Tage ging, stand die Deutsche vier Tage nacheinander auf dem Platz. «Ich habe morgen einen freien Tag - endlich», sagte Kerber nach dem Sieg gegen Garcia.