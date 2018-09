Leichtathletik : Kenianer siegen bei Alsterlauf in Hamburg

Emmanuel Bor hat am Sonntag den internationalen Alsterlauf in Hamburg über zehn Kilometer gewonnen. Der Kenianer siegt in 28:34 Minuten vor seinem Landsmann Emmanuel Kiprono (28:45). EM-Starter Sebastian Hendel (LG Vogtland) wurde in 30:53 Minuten Achter und damit bester Deutscher.

von dpa

09. September 2018, 13:24 Uhr

Bei den Frauen siegte Agnes Keino aus Kenia in 32:29 Minuten vor ihrer Landsfrau Tabitha Gichia (Kenia), die nach 32:56 Minuten das Ziel erreichte. Victoria Brandt (LAC Olympia 88 Berlin) belegte als beste deutsche Läuferin in 35:47 Minuten den siebten Platz.