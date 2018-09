Brände : Kellerbrand in Rendsburg: Sechs Wohnungen evakuiert

von dpa

09. September 2018, 12:05 Uhr

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag sechs Wohnungen evakuiert. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kellerabteil mit alten Möbeln, Kleidung und Müll ausgebrochen. Es habe rasch gelöscht werden können, so dass die Wohnungen gegen 02.20 Uhr wieder freigegeben worden seien. Eine 53-jährige Frau sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden betrage nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Rendsburg übernahm nach eigenen Angaben die Ermittlungen.