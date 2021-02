Wetter : Keine Schneeausfälle bei Regionalbahnen in Niedersachsen

Beim regionalen Bahnanbieter Metronom in Niedersachsen hat es am Samstag keine wetterbedingten Zugausfälle gegeben.

Uelzen | Auch für Sonntag sei dies nicht zu erwarten: „Nach aktuellen Vorhersagen rechnen wir mit einem regulären Betriebsstart am Sonntagmorgen“, sagte ein Sprecher in Uelzen. Man beobachte die Lage aber weiter genau. Metronom bedient in Niedersachsen die St...

