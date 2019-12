Parteien : Keine radikale Kursänderung mit neuer SPD-Spitze

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sieht in dem Votum der SPD-Mitglieder für die GroKo-Skeptiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Parteispitze keinen harten Schwenk in der Koalitionstreue. «Natürlich ist mit dem Team Norbert Walter-Borjans/Saskia Esken ein anderer Kurs verbunden als mit dem von Olaf Scholz und Klara Geywitz», sagte der SPD-Politiker am Montag NDR Info. «Trotzdem ist das jetzt keine radikale Kursänderung.»

02. Dezember 2019, 08:43 Uhr

Bereits im Vorfeld habe die SPD festgelegt, dass die Personalien nicht mit der Frage verknüpft seien, ob die schwarz-rote Koalition beendet werden müsse. «Es ist weder von Esken noch von Walter-Borjans vorgegeben worden: Wir wollen aus der Koalition aussteigen. Sondern: Sie haben eine kritischere Sicht auf diese Dinge, haben aber beide betont, dass sie der gesamten Partei diese Entscheidung überlassen wollen.»