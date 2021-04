Fußball : Keine Pause: Kiel denkt nach Remis in Nürnberg an den Pokal

Mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg sind die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel zufrieden. Sie sind weiter mitten im Aufstiegsrennen. Bei ihrer Hatz bis zum Saisonende müssen die Quarantäne-Geplagten nun im DFB-Pokal in Dortmund Station machen.

Nürnberg | Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Spielern und Verantwortlichen von Holstein Kiel bei ihrem Endspurt in der Fußball-Saison nicht. Nur vier Tage nach dem 1:1 (0:1) beim 1. FC Nürnberg am Dienstag im Zweitliga-Nachholspiel haben die Norddeutschen das Bonusspiel: Schon am Samstag geht es zum DFB-Pokal-Halbfinale zu Borussia Dortmund. „Im Endeffekt mus...

