Unwetter : Keine neuen Unwetter: Wetter im Norden bleibt unbeständig

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Das umfangreiche Tiefdruckgebiet namens Rasmund, das für die extremen Niederschläge verantwortlich war, zieht an diesem Wochenende über die Ostsee nach Nordosten ab. «Der Sommer kocht trotzdem auf Sparflamme», so Scholz. Wegen kühler Meeresluft von Nordwesten, die ins Land strömt, liege Badewetter noch in der weiter Ferne. Erst am kommenden Wochenende steigen die Temperaturen nach Angaben des DWD wieder, es bleibt aber wechselhaft. Erreicht werden zwischen 16 und 24 Grad.

Vorhersage des DWD für Niedersachsen/Bremen

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 13:11 Uhr