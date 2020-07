Gesundheit : Keine neuen Corona-Infektionen in Hamburg

In Hamburg sind seit Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen verringerte sich nach einer Fehlerbereinigung um einen auf 5231, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden. Unverändert blieb die Zahl der Corona-Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 261.

Avatar_shz von dpa

16. Juli 2020, 11:22 Uhr

Mit 0,3 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur E...

Mti 30, nnieoeeutifNnk rop 010 000 ennMcseh nnnibe esnibe egnTa tigle sda cnhneeshsikngtofeIe ni rabHmug teiw nreut mde rrwtenGez nvo 50 N,euenifknntioe ba dme der eSant büre eneture cnrsEgnenuänkhi zur nEdnämimug erd neamdPei abtneer es.üsmt