Fußball : Keine größeren Zwischenfälle nach Holsteins Nicht-Aufstieg

Die Fans waren zum Holstein-Stadion gekommen, um den erstmaligen Aufstieg von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga zu feiern. Nach der Niederlage gegen Darmstadt 98 zogen sie enttäuscht wieder ab. Heftigere Ausschreitungen gab es laut Polizei kaum.

Kiel | Nach dem verpassten direkten Aufstieg von Holstein Kiel ist es vor dem Stadion und in der Stadt weitgehend ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei hatten sich am Sonntag etwa 1500 Fußball-Fans vor der Arena versammelt, um ihr Team im letzten Punktspiel der Zweitliga-Saison anzufeuern. Größere Ausschreitungen wurden am Sonntag nicht gemeldet. Nur ein...

