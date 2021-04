Parteien : Kein Votum der Nord-Grünen beim Thema Kanzlerkandidatur

In der Frage der Kanzlerkandidatur bei den Grünen zwischen den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck legt sich die Landespartei in Schleswig-Holstein nicht fest.

Kiel | Es gebe kein Votum des Landesverbandes, sagte die Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Beide haben ihre Vorteile.“ Der Grünen-Bundesvorstand will am Montag vorschlagen, wer von Baerbock und Habeck die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl am 26. September übernehmen soll. Die endgültige Entscheidung f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.