Verkehr : Kein Verkehrschaos trotz gesperrter A7 am Wochenende

Es wurde ein großes Verkehrschaos erwartet: Wegen Bauarbeiten war die A7 seit Donnerstag komplett gesperrt, trotzdem vermeldet die Verkehrsleitzentrale am Wochenende weitgehend rollenden Verkehr.

Hamburg | Die Autobahn 7 ist seit Donnerstagabend nördlich des Elbtunnels für Bauarbeiten komplett gesperrt - wider Erwarten hat dies am Wochenende im Norden jedoch kaum zu Staus geführt. „Die Autos rollen überall und es gibt keinen stockenden Verkehr“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale Hamburg am Sonntagmittag. Auch am Samstag hatte die Vollsperrung ...

