Kriminalität : Kein Tötungsdelikt: Frau wegen Drogenkonsum gestorben

Im Keller ihres Wohnhauses in Hamburg wird eine 20-Jährige tot aufgefunden. Zuerst wird ein Mann verdächtigt, der den Notruf wählte, der Frau etwas angetan zu haben. Nun ist klar, dass es anders war. Der Mann bleibt dennoch in Haft.

Hamburg | Die leblos in einem Hauskeller in Hamburg-Neuallermöhe gefundene 20-Jährige ist nicht getötet worden, sondern an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben. „Der Vorwurf eines vorsätzlichen Tötungsdelikts konnte nach dem Ergebnis der rechtsmedizinischen U...

