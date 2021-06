Notfälle : Kein Gewaltverbrechen in Köthel

Der am Freitag im Garten seines Hauses in Köthel (Kreis Herzogtum Lauenburg) tot gefundene Mann hat sich laut Ermittlungen selbst umgebracht.

Köthel | Die erste Annahme, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, habe sich nicht bestätigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. „Auch die Ergebnisse der Spurensicherung und der Leichenöffnung sind mit der Annahme in Einklang zu bringen, dass der 51-jährige sich die tödlichen Verletzungen in suizidaler Absicht selbst zugefügt hat“, hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.