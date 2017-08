Lebensmittel : Kein Fipronil in Eiern und Geflügelfleisch entdeckt

Experten haben in Schleswig-Holstein bisher keine Hinweise auf Lebensmittel gefunden, die mit dem Gift Fipronil belastet sind. Dieses Ergebnis zahlreicher vorsorglich angeordneter Untersuchungen in den vergangenen Wochen teilte am Dienstag das Verbraucherschutzministerium in Kiel mit. «Es belegt das Verantwortungsbewusstsein und die hohe Qualität unserer Geflügelbetriebe», sagte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).