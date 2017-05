Verkehr : Kein Busverkehr in der Hamburger Innenstadt beim G20-Gipfel

Der G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg wird deutliche Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr nach sich ziehen. Die meisten Buslinien in der Innenstadt werden zumindest an den Gipfeltagen 7. und 8. Juli nicht fahren, teilte die Hamburger Hochbahn der Deutschen Presse-Agentur mit. Viele Linien, die aus den Außenbezirken der Hansestadt in die Innenstadt führen, würden verkürzt. So fahre zum Beispiel die vielgenutzte Buslinie 5 von Niendorf Markt nur noch bis zur Hoheluftbrücke, wo die Fahrgäste in die U-Bahn wechseln sollen.