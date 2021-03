Gesundheit : Kaum Veränderung bei Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind am Montag weitgehend konstant geblieben.

Kiel | Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 45,3 Ansteckungen je 100 000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Datenstand: 8.3., 20.06 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 45,5 und am Montag vergangener Woche bei 49,7. Am Montag wurden 97 Neuinfektionen gemeldet, etwas mehr als am Sonntag (83) und etwa so viele wie am Montag v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.