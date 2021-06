Gesundheit : Kassenärzte: Ende der Priorisierung erhöht Impftempo nicht

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) warnt vor zu hohen Erwartungen an schnellere Corona-Impfungen nach Aufhebung der Priorisierung.

Bad Segeberg | Von Montag an darf sich in Deutschland jeder ab 16 Jahre um einen Termin in einer Arztpraxis bemühen. „Die Aufhebung der Impfpriorisierung ist an sich sinnvoll“, sagte die KVSH-Vorsitzende Monika Schliffke am Freitag. „Es gibt aber weiterhin nicht genügend Impfstoff, um den Bedarf an Impfterminen in den Praxen zu decken.“ Angesichts dieses Mangels ...

