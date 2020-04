Krankheiten : Karsamstag: Bevölkerung im Norden bleibt diszipliniert

Die Polizei ist zufrieden. Zwar gingen viele Menschen an die frische Luft, doch die verhielten sich weit überwiegend diszipliniert und folgten den Corona-Vorschriften. Die gemessenen Neuinfektionen gingen zurück.

Avatar_shz von dpa

11. April 2020, 17:05 Uhr

Einen sonnigen Karsamstag haben viele Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein zu einem Spaziergang im Freien genutzt. Weit überwiegend hielten sie sich dabei an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen, die durch den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgeschrieben sind, teilten die Polizeidienststellen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

Lediglich im Bereich Wedel an der Elbe musste die Polizei bei Fahrzeugkontrollen rund ein Viertel der Autos wieder zurückschicken, weil sie zu touristischen Zwecken in Naherholungsgebiete unterwegs waren. Von 450 Autos wurden 110 abgewiesen. Fußgänger und Radfahrer standen nicht im Fokus der Polizei. Am vergangenen Wochenende waren zum Teil Spaziergänger von Schleswig-Holstein nach Hamburg zurückgeschickt worden. Das hatte Kritik nach sich gezogen.

Die Hamburger Polizei kontrollierte an den Hotspots für Ausflügler an Alster und Elbe und war mit dem Ergebnis zufrieden. «Das läuft alles ganz geschmeidig», sagte ein Sprecher. Die Menschen seien zu zweit unterwegs und achteten auf den Mindestabstand. Zu nennenswerten Vorkommnissen sei es nicht gekommen.

In Schleswig-Holstein registrierte die Polizei rund 200 Vorfälle, die mit Verstößen gegen die Corona-Vorschriften zu tun hatten. So versuchten 20 Personen, die Nordsee-Inseln in Nordfriesland zu erreichen. Andere Verstöße betrafen unzulässige Gruppenbildungen oder die Öffnung von Kleinbetrieben. Für das ganze Land gesehen seien die Verstöße jedoch geringfügig und die Regelungen seien weit überwiegend eingehalten und beachtet worden, sagte ein Sprecher der Landespolizei. «Wir versuchen, das im Dialog zu lösen, und das klappt auch ganz gut.»

Die Zahl der infizierten Personen im Norden steigt weiter, aber mit gebremstem Tempo. In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 2069 gestiegen und lag damit um 37 höher als am Vortag, teilte die Landesregierung am Samstag mit. Am Tag zuvor hatte die Steigerung bei 98 zusätzlichen Fällen gelegen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung am Karfreitag von 39 auf 40.

Nach aktuellem Stand befinden sich in Schleswig-Holstein derzeit 159 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, vier mehr als noch am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 1200 Menschen genesen. Ob über das lange Oster-Wochenende alle Meldungen von Neuinfektionen korrekt erfasst und verarbeitet werden, ist nicht genau zu sagen. Es könnte nach Ostern zu Korrekturen kommen.

In Hamburg sind 97 weitere Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle insgesamt bei 3739, teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag mit. Am Vortag waren es 124 neue Fälle gewesen. Nach den Angaben des RKI sind in Hamburg bislang 56 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin hat bei 42 dieser Menschen die Infektion als Todesursache festgestellt. Am Vortag waren es 38.

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 257 Hamburgerinnen und Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, sieben weniger als am Vortag. Davon werden 90 Personen intensivmedizinisch betreut, das sind drei mehr. Über Ostern veröffentlichen die Behörden keine Zahlen der Genesenen. Auch die Angaben zu den Neuinfektionen gelten nur vorläufig, da es bei der Erfassung und Aufbereitung der Daten zu Verzögerungen kommen kann.

Das Kieler Kabinett hat am Samstag eine halbe Million Euro zusätzlich für Fraueneinrichtungen bewilligt. Damit sollen bei Bedarf weitere Schutzplätze geschaffen oder das Angebot von Frauenberatungsstellen verstärkt werden, teilte Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mit. Befristet bis zum Ende des Jahres können die Kreise und kreisfreien Städte vorübergehend Mittel für bis zu 16 zusätzliche Schutzplätze für Hochrisikofälle von häuslicher Gewalt beantragen.