Theater : Karl-May-Spiele in Bad Segeberg vor dem Abschluss

Nach 72 Vorstellungen gehen heute die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg zu Ende. In der letzten Aufführung können die Besucher noch einmal das Stück «Old Surehand» mit Alexander Klaws in der Titelrolle, Jan Sosniok als Winnetou, Sila Sahin als Lea-tshina und Mathieu Carrière als eleganten Bösewicht General Douglas erleben. Nach altem Theaterbrauch wird es in der Schlussvorstellung wieder Gags geben, die nicht im Drehbuch stehen.

Mit Spannung wird erwartet, ob der Zuschauerrekord des Vorjahres gebrochen wird. 2016 hatten 366 369 Zuschauer das Stück «Der Schatz im Silbersee» gesehen. In dieser Saison sei das Wetter leider nicht immer auf der Seite von Darstellern und Publikum gewesen, sagte die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel. «Old Surehand» hätte einen schöneren Sommer verdient gehabt», sagte sie. Doch die Besucher zeigten sich in der 66. Spielzeit weitgehend wetterfest. In der 63. Vorstellung am 27. August war der 300 000. Zuschauer begrüßt worden.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 09:33 Uhr