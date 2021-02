Fischerei : Kappelns Heringszaun erneuert: letzter seiner Art in Europa

Er gilt als der letzte seiner Art und wird nun instand gesetzt: Der Jahrhunderte alte Kappelner Heringszaun wird erneuert.

Kappeln | Derzeit sind Arbeiter dabei, neue Pfähle für das Wahrzeichens der Stadt in die Schlei zu setzen. „Vom alten Zaun war einfach nicht mehr viel übrig“, sagte Projektleiter Philipp Zülsdorff am Dienstag in Kappeln. Teilweise sei er schon so marode gewesen, ...

