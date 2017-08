Tanz : Kampnagels Sommerfestival beginnt mit Hommage an Bowie

vergrößern 1 von 1 Foto: Harald Menk 1 von 1

Mit einer getanzten Hommage an David Bowie eröffnet die Michael Clark Company heute das diesjährige Internationale Sommerfestival in der Hamburger Kampnagelfabrik. Die Produktion «To A Simple Rock "n’ Roll ... Song» mit Musik von Eric Satie, Pattie Smith und dem 2016 verstorbenen Ausnahme-Popkünstler Bowie ist die neuste Arbeit des britischen Ballett-Punks Clark. Sie wird in deutscher Erstaufführung gezeigt. Clark hatte bereits 2014 das Sommerfestival in der Hansestadt eingeleitet. Das diesjährige Kampnagel-Event bietet drei Wochen lang bis zum 27. August laut eigener Ankündigung wieder eine oft hochkarätig besetzte «volle Ladung Theater, Tanz, Musik, Film, Performance, Bildende Kunst und Theorie.»

