Theater : Kampnagel erhält Rudolf-Stilcken-Kultur-Kommunikationspreis

Die Kulturfabrik Kampnagel hat den ersten Preis des Rudolf-Stilcken-Kultur-Kommunikationspreises gewonnen. Die Auszeichnung erfolgte am Donnerstag in der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, wie Kampnagel am Freitag mitteilte. Der erste Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Neben Kampnagel waren auch die Dresdner Sinfoniker und das Berliner Künstlerkollektiv «Peng!» nominiert.

von dpa

10. Mai 2019, 16:16 Uhr

Der Preis wird für neue Wege im Bereich der Kultur-Kommunikation verliehen. «Auf Kampnagel werden Kommunikationswege geschaffen, um Solidarität, Diversität und Inklusion in Kunst und Kultur tatkräftig und mutig zu praktizieren», begründete die Jury ihre diesjährige Auswahl nach Kampnagel-Angaben. Initiator und Stifter des Preises ist Rudolf Stilcken, der 2016 in Hamburg gestorben ist.