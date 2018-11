Parteien : Kampfkandidatur: Junge Union wählt neue Landesspitze

Der CDU-Nachwuchs in Schleswig-Holstein steht vor einem Führungswechsel. Die Junge Union wählt heute in Kronshagen bei Kiel einen neuen Vorsitzenden, nachdem Amtsinhaber Tobias Loose (34) den Verzicht auf eine erneute Kandidatur verkündet hatte. Loose will sich auf seine Arbeit als Landtagsabgeordneter konzentrieren. Um seine Nachfolge bewerben sich die bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden der JU, Birte Glißmann und Christian Poltrock (beide 25).

von dpa

24. November 2018, 02:37 Uhr

Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass es um den Landesvorsitz zu einer Kampfkandidatur kommt. Loose stand seit vier Jahren an der Spitze. Die Junge Union ist nach eigenen Angaben mit etwa 4000 Mitgliedern die größte politische Jugendvereinigung im Land. Bei ihrem Schleswig-Holstein-Tag spricht am Samstag Ministerpräsident Daniel Günther. Am Sonntag redet auch Landesfinanzministerin Monika Heinold von den Grünen.