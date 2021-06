Kriminalität : Kampf gegen Zwangsprostitution: Drahtzieherin verhaftet

Im Kampf gegen Zwangsprostitution haben Beamte der Bundespolizei und der Polizei Hamburg am Dienstagabend mehrere Objekte in Hamburg und eins in der Region Hannover durchsucht.

Hamburg | Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen vier Frauen im Alter zwischen 40 und 63 Jahren und einen 49-jährigen Mann, teilte die Bundespolizei Hannover am Mittwoch mit. Sie sollen Ausländer nach Deutschland geschleust und hier zur Prostitution gezwungen haben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Bei den Durchsuchungen konnte die mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.