Freizeit : Kalkberg-Arena macht sich startklar für Musik

Die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bereitet sich auf ihre Konzert-Saison in diesem Jahr vor.

Bad Segeberg | Vom 24. Juli an spielen Künstler wie Truck Stop, Karat, Mary Roos, Madsen, Nena, Julia Engelmann und Wincent Weiss vor den Besuchern der Freilichtbühne. Auch Alexander Klaws, der eigentlich als Winnetou in dem Stück „Der Ölprinz“ bei den Karl-May-Spielen aufgetreten wäre, kommt als Musiker zum Kalkberg. Auf sein Konzert am 1. August freue er sich s...

